A mulher do jogador de futebol americano Tyreek Hill pediu o divórcio depois de as autoridades terem sido chamadas a sua casa.

Keeta Hill, de 29 anos, entrou com o pedido para oficializar o fim do casamento na terça-feira, dia 8 de abril, tendo colocado como data da separação o dia 7 de abril.

De acordo com a People, a mãe de Keeta, Alesia Vaccaro, ligou para os contactos de emergência na segunda-feira depois de, alegadamente, o jogador da NFL ter atirado o computador de Keeta ao chão e ter agarrado na filha, Capri, de quatro meses.

Segundo o que Keeta partilhou com as autoridades, Tyreek Hill e a mulher discutiam com frequência e, na segunda-feira, tudo começou quando Keeta supostamente disse ao jogador que este não tinha relação com a filha de ambos. "Foi aí que ele ficou irritado e aproximou-se dela, agarrou a bebé e começou a andar pelo apartamento."

Ainda assim, ambos confirmaram que a discussão nunca foi física e as autoridades observaram que a bebé estava "de boa saúde" e em "boas condições físicas".

Além de ter pedido o divórcio, Keeta solicitou que permanecesse temporariamente na residência de ambos, em Miami, e que o acordo da pensão de alimentos seja determinada pelo tribunal. O seu advogado pediu ainda que a privacidade da família fosse respeitada enquanto este processo é resolvido, diz o TMZ.

Leia Também: Michelle Obama reage a rumores de divórcio de Barack Obama