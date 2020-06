Foi vazado nas redes sociais um áudio do cantor Latino que relata um episódio com Anitta no qual a artista o humilhou diante de um grupo de homens estrangeiros.

Dado a conhecer esta segunda-feira, dia 15, o áudio não revela quando se deu a situação, apenas que aconteceu em casa de Anitta. Latino não escondeu que ficou bastante afetado.

As palavras do cantor brasileiro rapidamente se tornaram virais e estão em grande destaque na imprensa brasileira.

"Estava a desenrolar o meu inglês, mas não estava a falar da minha carreira, quem eu era, estava só a dar atenção para aos tipos. Aí ela chega, quer roubar a cena, daquele jeito dela, espalhafatosa", começou por contar.

"Ela começou a falar, fiquei quieto, ela não falou comigo, deu um oi bem frio. Eu estava no bar, no canto. Ela não viu que eu estava falando em inglês com os homens, acho que ela não sabia que eu falava tão bem inglês. Perguntaram-lhe quem eu era. Ela olhou e disse: ‘Ele é old school, ele já fez muito sucesso, mas hoje está falido'", relatou por fim.

