Morreu o famoso cantor indiano Krishnakumar Kunnath, conhecido como KK. O músico e compositor, de 53 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória em Calcutá, pouco depois de terminar um espetáculo.

O ministro do Desporto e Juventude de Bengala Ocidental, Aroop Biswas, contou em declarações à imprensa que a organização do festival onde KK havia atuado, o Gurudas College Fest, disseram às autoridades que o músico reclamou de estar com muito frio e pediu para ser transportado para o hotel.

KK foi levado mais tarde para Instituto de Pesquisa Médica de Calcutá, onde terá sido declarada a sua morte.

Na sua conta oficial de Instagram constam as imagens daquele que foi o seu último espetáculo.

Por ser uma figura incontornável da cultura musical indiana, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, lamentou a perda nas redes sociais.

"Triste pela morte prematura do famoso cantor Krishnakumar Kunnath, popularmente conhecido como KK. As suas músicas refletiam uma ampla gama de emoções, chegando a pessoas de todas as faixas etárias. Vamos lembrar-nos sempre dele através das suas músicas. Condolências à família e fãs", pode ler-se na partilha.

