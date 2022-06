Octavia Spencer está de luto. A atriz revelou na sua conta de Instagram que o seu sobrinho morreu.

“Dor do luto. Não diriam por esta fotografia que hoje foi o segundo pior dia da minha vida”, afirmou a artista, de 52 anos.

“A minha família perdeu o primeiro da geração seguinte à nossa, estamos devastados. A dor do luto é a emoção mais assustadora, porque não me consigo livrar dele com um sorriso. Tenho de o sentir”, refletiu.

Spencer notou que partilha dos mesmos sentimentos que a irmã, que perdeu o seu “único filho”.

Não foi revelada a idade do sobrinho nem a causa da morte.

