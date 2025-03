Inaugurou-se esta sexta-feira, dia 21 de março, a casa de vidro do 'Big Brother', que até domingo poderá ser vista pessoalmente pelos fãs do reality show no UBBO, centro comercial da grande Lisboa.

Um dos candidatos a entrar na casa mais vigiada do país foi Nuno Brito, que já não é novo nestas 'andanças da televisão'.

É que o personal trainer, de 37 anos, já integrou vários projetos para o pequeno ecrã, entre eles a série 'Maré Negra', da RTP, na qual contracenou com Soraia Chaves.