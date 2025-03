Ao longo do próximo fim de semana, acontecerá uma experiência inédita no Ubbo, centro comercial na grande Lisboa. Quatro candidatos irão lutar por um lugar no 'Big Brother 2025', que começa no domingo, dia 23 de março, e enquanto isso ficarão a viver numa casa de vidro no espaço comercial.

Na casa de vidro já estão instalados Jéssica Silva, de 31 anos, Nuno Brito, de 37, Andreia Martinho, de 25, e Daniel Santos, de 28.

Na galeria fique a conhecer o perfil de cada candidato.

Leia Também: Telmo e Célia do 'Big Brother' falam de Zé Maria. Cristina deixa mensagem