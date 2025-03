É já este domingo, dia 23 de março, que estreia o 'Big Brother 2025'. A propósito do reality show, na manhã desta sexta-feira, dia 21 de março, Cristina Ferreira recebeu no programa 'Dois às 10' Telmo e Célia, casal que se conheceu na primeira edição do programa (já lá vão 25 anos).

Inevitavelmente, Zé Maria - o grande vencedor da primeira edição - veio à conversa.

"Tínhamos a noção de que o Zé Maria era extremamente amado, porque era o nome que mais se ouvia", notou Célia.

"Ele tinha uma imagem muito diferente. O ar dele, a simpatia, a simplicidade e a cultura, porque era muito culto na altura - quando nós tínhamos conversas ele conversava sobre tudo -, isso é muito cativante para as pessoas. E o facto da fisionomia, dele ser muito diferente", justificou.

Zé continua a viver em Barrancos, trabalhando para a junta de freguesia, contudo optou por se manter em anonimato, não aceitando, por isso, entrevistas.

Ainda assim, Cristina Ferreira fez questão de lhe deixar uma mensagem: "Um beijinho para o Zé, que ele seja muito feliz e consiga o equilíbrio que há tanto deseja".