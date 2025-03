O que é feito de Zé Maria, o vencedor do primeiro 'Big Brother'? A pergunta mantém-se 25 anos depois, mas por opção o jardineiro continua a preferir viver uma vida pacata e longe dos holofotes da vida pública.

Manuel Luís Goucha confessou em direto na emissão de domingo, 23 de março, do programa 'Funtástico', que fala em privado com o vencedor do 'BB'.

"Um abraço para o Zé Maria que está em Barrancos e, possivelmente, a ver este programa. Confesso que de vez em quando falo com o Zé Maria. Ele não quer mais aparecer e esta no seu direito, mas o que é certo é que é o primeiro grande vencedor e a sua figura é icónica quando se fala de 'Big Brother'", disse o comunicador a propósito da estreia de 'Big Brother 2025'.

