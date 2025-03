Será já a partir desta sexta-feira, dia 20, que o público ficará a conhecer quatro candidatos que vão lutar por um lugar no 'Big Brother'. Numa experiência nunca antes vista em Portugal, as pessoas em questão viverão numa casa de vidro, no centro comercial Ubbo, em Lisboa, à vista de todos.

Será Maria Botelho Moniz a apresentar o desafio - 'Quem vai entrar?'

"Viva esta experiência única, entre os dias 21 e 23 de Março, na praça central do UBBO ou assista à emissão, em direto na TVI! Quatro candidatos, um destino: de uma casa de vidro para a casa mais vigiada do país! Eles estão a dar tudo, escolha quem vai entrar!", informa a TVI nas redes sociais.

