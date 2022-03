Manuel Luís Goucha revelou esta terça-feira, dia 1, um vídeo único da entrevista que fez recentemente a Bruno de Carvalho. Trata-se de um teaser promocional da conversa, que apenas irá para o ar na próxima quinta-feira, 3 de março, no programa 'Goucha'.

"Foi muito mais violento [do que estar preso]", afirma o antigo presidente do Sporting referindo-se à semana em que foi expulso do 'Big Brother Famosos' e teve noção da enorme polémica que envolvia a sua relação com Liliana Almeida.

"Alcochete e a minha detenção já passaram para segundo plano completamente perante o que eu passei nessa semana. Eu penso nessa semana e ainda ao dia de hoje me dá vontade de chorar, eu penso em Alcochete e já não me dá vontade absolutamente de nada", afirma o empresário.

Bruno de Carvalho abandonou o jogo por decisão do público no mesmo dia em que soube que foi feita uma queixa pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) no Ministério Público (MP) pelo seu alegado "comportamento ameaçador" com a namorada. Liliana Almeida, por seu turno, decidiu continuar no jogo apesar da polémica, o que deixou Bruno ainda mais abatido.

Leia Também: Bruno de Carvalho entrevistado por Manuel Luís Goucha