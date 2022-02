Manuel Luís Goucha recebe esta segunda-feira, dia 28, no programa 'Goucha' o vencedor do 'Big Brother Famosos': Francisco Maria Pereira, conhecido como Kasha. Porém, este não será o único ex-concorrente do reality show a estar em destaque no programa vespertino da TVI.

Goucha entrevistou em exclusivo Bruno de Carvalho, o mais comentado concorrentes do 'BB Famosos'.

"Para ver esta semana", promete o apresentador ao mostrar nas suas redes sociais uma fotografia captada durante a entrevista.

