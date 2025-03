Foi no 'Alta Definição', programa da SIC, deste sábado, 22 de março, que Bruno de Carvalho falou dos desafios que tem vivido nos últimos anos.

O ex-presidente do Sporting falou da situação financeira: "Isto é uma novidade que dou aqui no programa. Eu tenho processos em tribunal tributário há 21 anos, que fazem com que eu tenha todos os meus bens, que são bastantes porque eu trabalhei bastante e tenho empresas desde os meus 18 anos, todos penhorados há 16 anos. Todas as minhas casas, todas as minhas lojas, todos os meus carros."

"Não é aquela penhora que as pessoas conhecem por dívida, mas é 'para se um dia aquilo for dívida', o que significa que eu não posso vender nada. Eu tenho a sorte de ter trabalhado, de ter ganho o meu dinheiro e de sobreviver do trabalho que tive, que nada tem a ver com o Sporting, e do trabalho que tenho. Mas são 21 anos com um machado na cabeça. E não utilizei o meu cargo no Sporting para os resolver", acrescentou.

Bruno de Carvalho falou ainda do impacto que todas as polémicas em que se viu envolvido teve na família.

"É uma das dores que eu tenho dentro de mim. Porque não consegui, não consegui de todo", respondeu quando questionado por Daniel Oliveira se conseguiu proteger a família dos estilhaços públicos.

"E pensar que os meus pais perceberam o que era o confinamento dois anos antes e que a vida não anda para trás, custa-me bastante. Eles não saíam de casa porque eles iam ao café e as pessoas eram de facto mal educadas."

Sobre o que ouviam, Bruno respondeu: "Criminoso, ladrão, assassino. E eu acho que se as pessoas queriam dizer isso, diziam-me a mim quando me vissem na rua. Agora, dizer às minhas filhas, dizer aos meus pais, eu acho que isso é tão pequenino."

