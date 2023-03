Bruno de Carvalho e Liliana Almeida vão dar a primeira entrevista após a separação.... apesar de continuarem juntos (nas redes sociais continuam a fazer publicações a meias). A informação foi dada pela TVI nas redes sociais.

"AMANHÃ! Liliana Almeida e Bruno de Carvalho contam tudo no ‘Em Família’", lê-se numa publicação.

Vale notar que os rumores de separação do DJ e da artista surgiram no passado mês de março, depois de Liliana celebrar o seu aniversário na companhia de amigos e familiares no Algarve, sem a presença do marido.

Dias mais tarde, o casal voltou a surgir junto, dando assim conta que tudo não tinha passado de um arrufo.

Recorde-se que Liliana e Bruno conheceram-se em janeiro de 2022 no 'Big Brother Famosos'. Em agosto do ano passado deram o nó.

