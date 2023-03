O humorista foi uma das figuras públicas que criticou as afirmações do ex-dirigente do Sporting.

As críticas feitas por Bruno de Carvalho a Joana Marques motivaram várias críticas, com algumas delas a merecerem agora resposta. O ex-presidente do Sporting disse que a humorista se devia "dedicar à prostituição", dado que os "possíveis clientes iam rir mais do que com as supostas graças dela". Mónica Sintra e Ricardo Araújo Pereira foram duas das personalidades que se manifestaram contra estas declarações, embora Bruno de Carvalho tenha decidido agora responder-lhes. "É giro ver tantos indignados com o que eu disse sobre a Joana Marques! Ora aqui vai: Mónica Sintra – O argumento de eu ter filhas dá para os dois lados… Ora as minhas filhas podem ver alguém a sugerir que o pai é drogado ou bêbado…. Isso já é fixe?", começou por questionar. "Ricardo Araújo Pereira – Humor com humor se paga… Eu até tinha estima pelo seu trabalho mas afinal veio a dar razão a Einstein: Infinito é o universo e a estupidez humana. E do universo ainda se tem dúvidas", concluiu Bruno de Carvalho. Ora veja:

