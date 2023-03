A polémica está instalada. Bruno de Carvalho deixou duras críticas a Joana Marques na manhã deste domingo, dia 26 de março.

O ex-presidente do Sporting recorreu ao Instagram e, ao partilhar uma fotografia da humorista, escreveu o seguinte: "Eu sou daqueles que acha que a Joana Marques se devia dedicar à prostituição".

"Os possíveis clientes iam rir mais do que com as supostas graças dela", atirou de seguida Bruno de Carvalho.

O participante da edição do 'Big Brother Famosos' disse ainda que o "o humor precisa sempre dos maus para se poderem destacar os bons".



© Instagram/Bruno de Carvalho

Importa lembrar que ontem, dia 25 de março, foi Yolanda Tati a lançar uma "nota de repúdio" contra a humorista e contra a Rádio Renascença. Em causa estão os episódios de 'Extremamente Desagradável' que lhe foram dedicados.

