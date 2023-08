Seria a cereja no topo de uma carreira inigualável. Quentin Tarantino tem intenções de dar a Bruce Willis um último papel no cinema, isto depois de o ator ter sido diagnosticado com demência frontotemporal em fevereiro deste ano.

Bruce Willis, afastado da sétima arte devido aos sintomas desta doença, poderá vir a participar na nova produção de Tarantino, que se irá chamar 'The Movie Critic', embora a proposta ainda não tenha sido apresentada, revela o Daily Express.

O jornal conta ainda que caso seja dito ao realizador que o artista, de 68 anos, não tem condições para entrar no filme por estar demasiado doente, essa vontade será imediatamente respeitada.

'The Movie Critic' tem vindo a ser apontado como o último filme da carreira de Quentin Tarantino. O mesmo contará a história de um crítico de cinema que trabalha para uma revista pornográfica.

Importa lembrar que Willis e Tarantino já trabalharam juntos em 'Pulp Fiction', de 1994, considerado um dos maiores clássicos do cinema.

A demência frontotemporal, de que Bruce Willis sofre, traduz-se em alterações repentinas de comportamento e dificuldades na fala e raciocínio.

Leia Também: As primeiras fotografias de Bruce Willis com a neta