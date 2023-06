Foi para assinalar o Dia do Pai que Rumer Willis mostrou pela primeira vez no Instagram imagens de Bruce Willis com a neta.

Rumer foi mãe da pequena Louetta Isley Thomas Willis no passado mês de abril e surpreendeu tudo e todos ao mostrar o ator no papel de avô.

Na legenda das imagens começou por confessar que ver o pai a segurar a sua filha é algo que vai ficar para sempre gravado na sua memória e coração.

"A sua doçura e amor por ela foi tão puro e belo. Papá, tenho muita sorte por te ter e a Lou também. Obrigada por seres o pai mais engraçado e amoroso que uma miúda podia desejar. O melhor pai de menina em ação", acrescentou.

Na mesma publicação, Rumer dedicou também uma carinhosa mensagem ao companheira e pai da filha, Derek Richard Thomas. "Feliz primeiro Dia do Pai. Obrigada por teres construído um lindo jardim para a Lou brincar e comer. Obrigada por encheres a casa de música para ela ouvir. Obrigada por todas as trocas de fraldas durante a noite e caretas. Sou muito grata por a nossa menina ter um pai que a ama tanto", disse. "Obrigada pela melhor menina que poderia imaginar. Amamos-te", completou.

De recordar que a bebé Louetta é a primeira neta de Bruce Willis - que se afastou da representação depois de ter sido diagnosticado com demência frontotemporal. Além de Rumer, o ator é ainda pai de Tallulah e Scout, do primeiro casamento com Demi Moore, e das pequenas Mabel e Evelyn, do casamento atual com Emma Heming.

