Britney Spears não vê os filhos adolescentes há "bem mais de um ano". A rutura entre a cantora e os jovens adolescentes aconteceu desde que há um ano Sean Preston e Jayden se revoltaram com o comportamento da mãe nas redes sociais.

"No final do verão [2022], o clima ficou tão mau que os meninos nem respondiam às mensagens dela. E ela ficou furiosa", afirmou a produtora do TMZ, Katie Hayes, no documentário 'TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom'.

Em declarações ao Page Six, uma fonte confirmou que a última vez que Britney viu os filhos Sean, de 17 anos, e Jayden, de 16, foi "no início de 2022", antes do casamento com Sam Asghari .

O pai dos jovens, Kevin Federline, explicou anteriormente que o facto de a cantora posar diversas vezes nua nas redes sociais e expor demais a sua vida pessoal foi um dos fatores que mais contribuiu para afastar os filhos.

Leia Também: Crise no casamento? Marido de Britney Spears responde à letra