Britney Spears tem mostrado o seu lado sem filtros no Instagram... a nível literal e figurativo.

Recentemente, a artista deixou uma mensagem bem clara aos seguidores, onde lembrou o passado, nomeadamente quando estava ainda sujeita à tutela exercida pelo pai, a qual lhe limitava em muito a liberdade.

"A única coisa que eu conhecia quando ia a Vegas era um encontro de uma hora com 40 pessoas todas as noites a tirarem-me as piores fotografias e depois um espetáculo de duas horas.

Deixem-me dizer que DESTA VEZ a visita deu-me uma perspetiva totalmente nova do que significa viver! Poder ir ao spa foi o ponto alto do meu dia. E sabem que mais? Não tenham pena de mim como a minha massagista: 'As pessoas amam-te'. Não quero ser amada... quero ser temida.

Ter sido amada e generosa deixou-me em desvantagem. Por isso peguem na vossa pena e vão-se fo***", afirmou.

Leia Também: Britney Spears sobre filhos: "Já não precisam de mim"