Britney Spears elogiou o novo tema de Justin Timberlake, 'Selfish', numa publicação que fez no Instagram no domingo.

Ao destacar imagens do cantor no 'Saturday Night Live', Britney fez também um pedido de desculpas.

"Quero pedir desculpa por algumas das coisas que escrevi no meu livro. Se ofendia alguém com quem verdadeiramente me importo, lamento muito", começou por escrever.

"Também queria dizer que estou apaixonada pela nova música do Justin Timberlake, 'Selfish'", acrescentou, afirmando ainda que "'Sanctified' também é incrível". Veja a publicação na íntegra aqui.

De recorda que Britney Spears e Justin Timberlake já viveram uma relação amorosa, que terminou em 2002.

