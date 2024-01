Britney Spears foi banida do hotel Four Seasons, em Westlake Village, Estados Unidos da América, depois de os funcionários terem recebido várias queixas de hóspedes que se sentiram incomodados com o facto de a cantora fazer topless na piscina, segundo revela o The Sun.

Segundo o tabloide, alguns comportamentos inadequados de Britney motivaram a insatisfação de várias pessoas que se encontravam instaladas nesta unidade hoteleira, algo que um representante da cantora já veio desmentir.

Ao Daily Mail, as notícias foram negadas e até Britney, recorrendo às redes sociais, já reagiu.

"Silêncio constrangedor... Adoro deixar as pessoas sentirem-se desconfortáveis", escreveu a artista na legenda de um vídeo onde surge a posar com um vestido dourado e sem emitir qualquer som. Veja aqui.

