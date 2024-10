Justin Timberlake viu-se obrigado a adiar o concerto que tinha marcado para a noite de terça-feira, dia 8 de outubro, em Newark, Nova Jersey, devido a uma "lesão".

Numa publicação que fez nas redes sociais, o cantor falou sobre o sucedido e pediu desculpa aos fãs.

"Sinto muito por adiar o espetáculo desta noite [dia 8 de outubro]. Tenho uma lesão que está a impedir-me de atuar. Estou triste por não vos ver - mas estou a trabalhar para reagendar o mais rápido possível. Prometo compensar-vos e dar-vos o espetáculo que merecem", pode ler-se na publicação feita na página do artista.

"Obrigado pela compreensão. Agradeço sempre o vosso apoio", completou.

De acordo com o TMZ, que falou com fontes próximas do artista, Justin Timberlake foi visto por um médico e ter-se-á lesionado no tornozelo.

Leia Também: O pedido de casamento em espetáculo de Justin Timberlake