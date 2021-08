Britney Spears está mais 'free' (livre em português) do que nunca! Esta terça-feira, 17 de agosto, a artista surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao partilhar imagens nas quais surge bastante sensual e em topless. Na legenda da publicação a cantora explicou que agora se sente mais mais livre e mais à vontade com a sua nudez, considerando que todas as mulheres deveriam passar pelo mesmo processo de 'libertação'.

"Não pessoal... não fiz um aumento mamário em apenas uma semana... nem estou grávida... tenho mamas nestas fotografias porque devoro comida!", começa por referir.

"Antes de vos mostrar mais fotografias do meu corpo, queria que percebessem o que eu penso sobre expor a minha pele! Na minha opinião é bastante distorcida a resposta imediata quando uma mulher é sensual e quer despir uma camada, e não, não estou a falar de um clube de strip ou de uma performance, apenas numa escala prática de estares no teu carro e aperceberes-te que estás a usar uma camisola de manga comprida idiota no verão!", reflete.

"A resposta imediata de qualquer mulher que despe uma camada é CARAMBA, SINTO-ME MELHOR... a partir daí, pensas que te sentes melhor! Tive milhões de espetáculos em que fiz isso e para meu horror, bem, às vezes não parecia bem... DEMASIADAS VEZES e é demasiado embaraçoso, mas na minha cabeça estava ótima!", lembra.

"Se se estão a perguntar porque estou a expor o meu corpo AGORA... bem, é porque vim ao mundo nua e, honestamente, sinto o peso do mundo nos meus ombros. Quero ver-me de forma mais leve... nua... como nasci. (...) Sou uma mulher, linda, uma mulher sensível que precisa de olhar para si da forma mais pura!", completa.

Recorde-se que, recentemente, Britney conquistou uma grande vitória em tribunal. O pai, Jamie Spears, aceitou deixar de ser seu tutor legal, posição que assumia há mais de uma década.

Leia Também: Foi assim, a dançar, que Britney Spears reagiu ao fim da tutela do pai