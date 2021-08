Após a reação oficial dos advogados e do fim do silêncio da sua mãe, foi a vez de Bitney Spears reagir, livremente, ao fim da tutela do pai - Jamie Spears.

A cantora partilhou na sua conta oficial de Instagram um vídeo onde surge a dançar, mostrando assim a sua felicidade com a possibilidade de encerrar este processo e recuperar a sua liberdade após ter passado 13 anos a ver a sua vida e as suas decisões serem controladas pelo pai.

Jamie Spears mostrou-se disposto a deixar de ser tutor da filha, mas a sua intenção, a partir de agora, será dar início à transição para um novo tutor legal.

"Fico muito hesitante quando danço. Mas deixar-me ir é liberdade", pode ler-se na legenda das imagens onde, ainda que indiretamente, Britney manifestou a sua felicidade.

Mais tarde, a artista partilhou uma imagem com o desenho de uma mulher de costas e com várias borboletas ao seu redor. Para os fãs esta publicação pode, precisamente, ser o símbolo da liberdade que Britney tanto desejou.

