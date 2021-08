Britney Spears volta a estar em destaque na imprensa esta semana, mas agora pelos melhores motivos. O pai da cantora, Jamie Spears, concordou, finalmente, em deixar de ser seu tutor.

A mãe de Britney, Jamie Spears, quebrou o silêncio e reagiu ao desfecho do processo.

"A Lynne Spears está satisfeita com o facto de o Jamie ter concordado em renunciar. A Lynne entrou nesta tutela para proteger a sua filha há quase três anos. Ela cumpriu aquilo a que se propôs", afirmou Gladstone N Jones III, advogado da mãe da cantora, em declarações ao The New York Times.

O representante explica ainda que Lynne não fará mais comentários sobre o caso, apesar das provocações do ex-marido - Jamie.

A defesa de Jamie fez críticas à mãe de Britney, referindo que o envolvimento desta na vida da filha foi praticamente inexistente nos últimos 13 anos.

O pai da cantora continua convicto de que foi ele quem salvou Britney quando esta passou por "crises e precisava desesperadamente de ajuda".

Leia Também: Free Britney? Pai de Britney Spears aceita deixar de ser seu tutor