Britney Spears está de parabéns esta segunda-feira, 2 de dezembro, dia em que completa 43 anos.

A icónica artista pop começou a competir em concursos de talentos ainda em criança. Aos oito anos, fez uma audição para o famoso programa de televisão da Disney 'The All New Mickey Mouse Club', mas não foi escolhida, tendo entrado, porém, no elenco, em 1993.

A sua carreira musical ficou marcada ao longo dos anos por vários escândalos, como o casamento tumultuoso com Kevin Federline, e o internamento que levou a que o seu pai fosse seu tutor legal.

No dia em que celebra 43 anos, lembramos os looks mais ousados da estrela pop, dos decotes acentuados, às transparências, ou barriga e pernas à mostra. Carregue na galeria.

