Se pensarmos em nomes incontornáveis em Hollywood Brad Pitt surge no topo da lista - o que significa que a sua ajuda pode ser preciosa para brilhar na indústria cinematográfica. Foi o que pensou a namorada do ator, a modelo Nicole Poturalski, que parece estar tentada em introduzir-se neste universo.

O jornal The Sun adianta que a alemã, de 27 anos, está a contar com os conselhos do galã para dar os primeiros passos na área.

O ator está a dar-lhe dicas de representação e pretende apresentar a namorada a personalidades influentes.

