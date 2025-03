'Adolescência', o fenómeno do momento na Netflix, continua a dar muito que falar, não só pelo assunto que aborda - a violência entre os adolescentes e a influência da internet na formação de mentalidades - como também pelo talento dos atores envolvidos, com destaque para o protagonista, Owen Cooper, naquela que é a sua grande estreia.

Contudo, houve um pormenor que deixou os telespectadores curiosos e que veio parar à imprensa: o facto de Brad Pitt aparecer nos créditos.

Destacando isto nas redes sociais, Nuno Markl comentou: "Meus Deus, as pessoas confundem-se com tão pouco hoje em dia. Há quase 25 anos que o Brad Pitt produz filmes e séries com a sua produtora Plan B".



© Instagram/Nuno Markl

Brad Pitt, recorde-se, foi um dos produtores executivos da série, algo que acontece porque a sua produtora, Plan B Entertainment, é uma das responsáveis pelo desenvolvimento da trama.