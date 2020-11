Em 2016, Brad Pitt e Angelina Jolie revelaram ao mundo que se iriam separar e, desde aí, começou uma intensa batalha judicial entre as celebridades. O ex-casal continua em tribunal devido à custódia dos seis filhos, assunto sobre o qual ainda não conseguiram chegar a acordo.

No entanto, segundo o jornal The Sun, Brad tem feito de tudo para conseguir alcançar a paz com Angelina.

Na semana passada, o ator foi visto a entrar em casa de Jolie, onde esta vive com Maddox, de 19 anos, Pax, de 16, Zahara, de 15, Shiloh, de 14, e os gémeos Vivienne e Knox, de 12.

"Ele ficou mais ou menos durante uma hora e meia e foi embora por uma saída privada, que normalmente não usa. Estava a fazer de tudo para evitar ser visto", revelou uma fonte à publicação.

O mesmo informante evidencia que o grande desejo de Brad é "manter a paz", sobretudo para o bem dos filhos. "Ele quer tentar resolver as coisas ao máximo fora do tribunal", completou.

