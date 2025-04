João Baião também gravou um vídeo com a nova música de Pedro Sampaio e Anitta, 'Bota um Funk', e o artista brasileiro destacou as imagens na sua página.

Pedo Sampaio reuniu alguns dos muitos vídeos que estão pelas redes sociais com a sua música, entre eles está o do apresentador português João Baião com a equipa que o acompanha no teatro.

"Qual é o vosso favorito?", disse Pedro Sampaio na legenda de todos os vídeos que pode ver na publicação abaixo.