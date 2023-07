Cristina Ferreira deu início a esta manhã de sábado, dia 15 de julho, com uma notícia surpreendente e totalmente inesperada, partilhada através das stories do Instagram.

A apresentadora, que conduzirá mais uma emissão do 'Big Brother' já a partir de setembro, anunciou que o programa terá um prémio de 100 mil euros, um valor muito avultado quando comparado com os demais.

O prémio de 100 mil euros foi apenas entregue na primeira edição do 'Big Brother', em 2000, e anos mais tarde, no regresso do formato à televisão portuguesa, em 2021.

Vale lembrar que as inscrições continuam abertas aqui.