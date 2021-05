Atualmente grávida pela segunda vez, Blaya Rodrigues fez uma reflexão sobre os julgamentos que as pessoas fazem às mulheres nesta altura da sua vida. Na sua conta de Instagram, a artista partilhou uma fotografia da sua barriga, com a filha mais velha - Aura Elektra à espreita -, referindo na legenda da publicação:

"Nós... meus amigos, e especialmente amigas... somos todos diferentes! E não existe nenhuma regra que nos obrigue a fazer todos o mesmo", começa por introduzir.

"Por exemplo! Se fazemos exercício é porque vai fazer mal ao bebé, se não fazemos exercício e engordamos é porque estamos a ser descuidadas. Se trabalhamos durante a gravidez toda é porque não estamos a cuidar de nós. Se não trabalhamos é porque estamos a ficar acomodadas. Depois a criança nasce e vem a terceira dose! Sim, nem vou passar pela segunda que é o parto!", nota.

"A criança nasce... e se ficas em casa a curtir, é porque não queres ir trabalhar... mas se decides ir trabalhar, não vais dar atenção ao bebé e estás a ser egocêntrica. Se queres fazer logo exercício é porque estás a ser má mãe! Se não fazes exercício é porque és uma mãe desleixada", continua.

"Pessoal! Ninguém é igual a ninguém! Cada uma lida com a maternidade à sua maneira. Parem com essa cena de julgar só porque não fazem igual a vocês! Se acham que certa pessoa faz bem, então sigam-na como exemplo... mas sem falar que as outras é que estão mal", completa.

