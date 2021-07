Blaya Rodrigues voltou a mostrar-se uma mulher confiante com as suas curvas. Dez dias depois de ter sido mãe pela segunda vez, a cantora posou diante do espelho em lingerie e revelou estar confortável e orgulhosa das curvas que o pós-parto lhe trouxe.

"Aquele corpo que não me interessa se vocês respeitam ou não… porque eu respeito pra c***! O meu lindo corpo! Mudaste, mas continuas perfeito à tua maneira", afirma.

"Gostas de ser apaparicado pelo teu parceiro. Gostas que a dona de ti te olhe no espelho e sorria, e gostas sobretudo que a tua dona não coloque uma pressão enorme pelos bocadinhos que foram mudando ao longo destes meses de gestação", continua.

"Adoras desfilar pela casa e flirtar com o teu parceiro e estás ansioso para voltar a movimentar a pélvis de todas as maneiras e feitos", termina, sem medo ou pudor de expor os seus desejos.

Blaya, recorde-se, foi mãe de um menino: Theo, fruto da sua atual relação. A figura pública é ainda mãe de uma menina, Aura, resultado de um namoro anterior.

