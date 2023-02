Foram várias as publicações feitas nas redes sociais sobre a gala da TVI, que decorreu na noite do passado domingo, dia 19 de fevereiro, e os looks escolhidos para a ocasião foram um dos temas mais comentados.

O humorista Guilherme Duarte, por exemplo, não perder a oportunidade para 'avaliar' alguns visuais, tendo comentado a escolha dos ex-concorrentes dos reality show 'Casa dos Segredos' Tiago Rufino e Isabela Cardinali.

"Vamos jogar ao jogo 'Ex-concorrentes de reality shows ou apenas bimbos?'. Voto na primeira", disse o comediante.

Um comentário que deixou Tiago Rufino a rir. "Devia sentir-me ofendido, mas é o Guilherme Duarte. Não tem como não achar graça. Leiam a review dos looks restantes", reagiu.

Veja na publicação abaixo a publicação onde o humorista comenta alguns dos visuais desfilados na gala da TVI.

