Vânia Sá participou nas últimas horas num direto, realizado na rede social Instagram, na companhia de outros ex-concorrentes do 'Secret Story - Desafio Final', entre eles Tiago Rufino, Ossman e Daniela Santos, no qual teve oportunidade de explicar ao pormenor o que aconteceu no dia em que acabou expulsa da gala final do reality show.

Vânia entrou em estúdio, inicialmente, com um robe vermelho vestido. Porém, tirou a peça quando Cláudio Ramos a cumprimentou e exibiu um vestido preto com todas as suas marcas.

"A produção da Endemol chamou-me para eu vestir o robe, disse que tentei de alguma forma... não sei. Disse que devia ter avisado", contou, explicando que foi imediatamente alertada para o facto de estar novamente a fazer publicidade sem autorização.

"Não ia avisar porque, como é óbvio, se avisasse ninguém me ia deixar vestir um vestido com marcas. E depois disse que sim, que vestia o robe, mas que não fazia sentido, que toda a gente ia dar conta que eu estava a vestir o robe quase que imposto", relatou ainda.

A empresária assegurou que não quis afrontar a produção, mas lembrou-lhes de que quando aceitou ser concorrente de 'Desafio Final' deixou claro que o seu único objetivo era "fazer publicidade".

Vânia explica que depois dos elementos da Endemol terem conversado consigo, alguém da TVI veio dizer-lhe o mesmo: que tinha de vestir o robe. Contudo, chegou um telefonema à pessoa que conversava consigo e deixou claro de que Vânia tinha mesmo de abandonar a gala.

Ainda em conversa com os restantes ex-concorrentes, a empresária deixou escapar que tinha outros planos para desafiar a TVI e impactar a gala com a sua estratégia de marketing.

"A minha ideia era ter ido de fita cola com as marcas, tipo Kim kardashian, só que não deu tempo", confessou.

