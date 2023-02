Decorreu na noite deste domingo, dia 19 de fevereiro, a gala da TVI que serviu para celebrar os 30 anos do canal.

Um evento que contou com várias caras conhecidas, não só do canal, mas também, e para grande surpresa, com o diretor de programas da SIC, Daniel Oliveira.

Na passadeira vermelha posaram vários famosos e foram muito diferentes as escolhas para a noite de gala, isto no que ao look diz respeito.

Veja na galeria algumas das muitas caras conhecidas que não faltaram à gala e desfilaram na 'red carpet'.

