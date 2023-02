Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', não esteve este ano entre os convidados que marcaram presença na gala do 30.º aniversário da TVI. Contudo, a digital influencer assistiu ao evento em casa na noite de domingo, 19 de fevereiro, e brindou os fãs com os seus acutilantes comentários.

"Queria comentar os looks da gala da TVI, mas não tenho dinheiro que chegue para advogados", começou por escrever.

A verdade é que nem o receio dos processos conseguiu impedi-la de apontar aqueles que foram na sua opinião alguns dos piores looks da noite.

"A Bárbara Bandeira também foi encontrada nuns Louboutin", brincou ao referir-se ao visual que a cantora usou para atuar em palco ao lado de Carminho.

Fanny Rodrigues também não escapou ao olhar critico da influencer. "As bodas de 2023/24 foram canceladas, a Fanny acabou com o stock de tule", atirou.

"Podem tirar a gente do 'Big Brother', mas não tiram o 'Big Brother' de dentro da gente", escreveu ao comentar os looks de Aurora e Joana Schreyer, ambas antigas concorrentes do reality show da TVI.

Entre as críticas destaca-se um enorme elogio para Ana Sofia Martins. "A Ana Sofia em pijama sensualão, dá 15 a zero a toda a gente", referiu.

