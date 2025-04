'A Pipoca mais Doce' é um nome incontornável do mundo dos influencers em Portugal. Prova disso é que ganhou, novamente, um prémio da revista Executiva.

A cerimónia decorreu esta quinta-feira, em Lisboa, e Ana Garcia Martins partilhou o look escolhido para o momento.

"Pus um fatinho bonito para vir receber, pela NONA vez, o prémio para uma das mulheres mais influentes do País. Obrigada, Executiva e parabéns a todas a vencedoras".

A roupa de 'Pipoca' consiste numas calças, corpete e blazer com o mesmo padrão floral, verde com apontamentos dourados da marca CAWÉ. Para completar o look, a influencer optou por uns discretos stilettos nude, uma carteira Gucci no mesmo tom e uns brincos dourados da criadora de joias portuguesa Carolina Curado.

