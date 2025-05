Morreu a atriz Loretta Swit, de 87 anos. A notícia foi confirmada pelo seu assessor à revista People.

A artista morreu na sua casa em Nova Iorque na madrugada desta sexta-feira de causas naturais.

Conhecida por participar na série de 1972, 'M*A*S*H', da CBS, onde interpretava a enfermeira-chefe Margaret J 'Hot Lips' Houlihan, Loretta ganhou com esta personagem dois Emmys.

Entrou ainda em 'The Love Boat', 'Mannix' e 'Bonanza'. O seu último papel foi em 2019 no filme 'Play the Flute'.

