Billie Lourd, de 29 anos, mostrou na sua página de Instagram as primeiras fotografias do casamento com Austen Rydell, que decorreu no passado fim de semana, no México.

Como relata a revista People, a atriz usou um deslumbrante vestido Rodarte com detalhes em tule.

Na legenda das imagens, Billie Lourd apenas destacou a data do casamento: 12 de março de 2022.

© Instagram

Leia Também: Atriz Billie Lourd, filha de Carrie Fischer, casou-se