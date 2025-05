Billie Lourd publicou no Instagram uma fotografia que mostra os filhos, Kingston Fisher, de quatro anos, e Jackson Joanne, de dois, a verem a falecida avó Carrie Fisher na televisão.

No Dia de Star Wars, que se assinalou no domingo, dia 4 de maio, e que comemora a franquia de ficção científica, Billie Lourd fez questão que os filhos assistissem à icónica atuação da avó no papel de Princesa Leia.

Na referida imagem publicada por Billie na rede social, os meninos - fruto do casamento com Austen Rydell - aparecem muito atentos à televisão enquanto a falecida avó aparece no ecrã.

