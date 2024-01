Billie Eilish não esconde a sua admiração pela cantora MARO e voltou a falar da artista portuguesa. Desta vez no podcast 'Awards Chatter', do The Hollywood Reporter.

"A canção que basicamente foi mesmo a banda sonora para a minha vida durante um período mais difícil foi uma canção chamada 'we've been loving in silence', de uma artista chamada MARO", começou por dizer Billie Eilish ao lado do irmão, Finneas O'Connell, que acrescentou: "Tem uma voz incrível".

"Ela é inacreditável", afirmou de seguida Billie Eilish.

Ao partilhar este excerto da entrevista nas redes sociais, MARO escreveu na legenda: "As palavras mais doces da mais fixe de todas! Obrigada".

Esta não é a primeira vez que Billie Eilish destaca o trabalho da cantora portuguesa. Nas redes sociais já houve mais do que um elogio, entre eles um comentário onde Billie dizia "essa voz".