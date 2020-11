Como é habitual, foi salvo mais um dos concorrentes nomeados. Esta quarta-feira, quem suspira de alívio é Zena, que já não está em risco de sair na próxima gala, que vai decorrer no domingo, 22 de novembro.

Assim sendo, quem continua nomeado e em risco de sair são os concorrentes André, Andreia e Joana.

De referir ainda que ao início do 'Diário' do reality show 'Big Brother - A Revolução' a apresentadora, Teresa Guilherme, fez um esclarecimento após ser criticada pelos telespectadores. Em causa está o facto de ter estado em contacto com a ex-concorrente Liliana, no passado domingo, que testou positivo à Covid-19.

