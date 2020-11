Esta quarta-feira, dia 18, durante o 'Diário' do reality show 'Big Brother - A Revolução', Teresa Guilherme respondeu às muitas críticas de que foi alvo por optar em apresentar este programa, mesmo após ter estado em contacto com Liliana, que se descobriu estar infetada com o novo coronavírus.

"Eu, como apresentadora, mantive o distanciamento obrigatório na gala do passado domingo, assim como nas galas anteriores, como não poderia deixar de ser. Aliás, fiz hoje um teste, por precaução, como faço todas as semanas, e deu negativo", explicou.

"A TVI, a produção do Big Brother, todos os que estamos envolvidos neste programa damos o nosso máximo para sermos o exemplo e protegermos os nosso concorrentes e também a equipa", completou, desejando as melhores à ex-concorrente.

