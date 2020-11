Liliana Henriques foi uma das ex-concorrentes a marcar presença na última gala do 'Big Brother', surgindo como uma das possíveis candidatas a reentrar na casa - lugar que disputou com Sandra, Carina e Jéssica Antunes. Contudo, o teste positivo à covid-19 cortou-lhe as asas e a empresária ficou automaticamente fora da corrida.

A notícia está a gerar polémica uma vez que todas marcaram presença na gala, mas Sandra, Carina e Jéssica continuam a lutar pelo lugar no jogo, o que aos olhos dos telespectadores revela "irresponsabilidade" por parte da TVI.

Agora as atenções viraram-se para Teresa Guilherme que esta quarta-feira vai realizar uma emissão especial para salvar um dos nomeados. O direto foi anunciado nas redes sociais do 'Big Brother' e somou ainda mais críticas.

"Como é que a Teresa, que esteve em contacto com a Liliana não está em isolamento profilático?", questionou uma seguidora.

"Especial seria se a TVI tomasse uma posição coerente e correcta, face à situação pandémica no país", atirou outra internauta.

"Bom bom, era a TVI retratar-se e dar o exemplo em relação à entrada de novos concorrentes que estiveram em contacto com um positivo", afirmou outro.

Estes são comentários ilustrativos da onda de desagrado manifestada pelos espectadores para com as decisões tomadas pela estação depois de Liliana ter testado positivo.

