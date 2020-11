A TVI está a ser alvo de duras críticas nas redes sociais. Em causa está o facto de a estação televisiva ter anunciado que Liliana Henriques, antiga concorrente do programa 'Big Brother - A Revolução', está infetada com a Covid-19.

A estação anunciou que Liliana foi desta forma automáticamente retirada da lista concorrentes que estão em votação para voltar a entrar no programa. Porém, o mesmo não aconteceu com as restantes participantes: Sandra, Carina e Jéssica Fernandes.

A motivar as mais duras críticas por parte dos espetadores está o facto de as concorrentes acima referidas terem estado em contacto próximo com Liliana. Várias fotografias partilhadas nas redes sociais durante a gala do último domingo mostram Liliana e as restantes concorrentes a trocarem beijos, abraços e a tirarem selfies sem máscaras.

"Não pode entrar ela nem nenhum que está em votação. Todos tiveram contacto com ela na gala no domingo. Não sejam irresponsáveis, é a saúde pública que está em risco. Sejam conscientes", apela uma seguidora.

"E as outras? Os testes podem dar negativo mas o vírus pode manifestar-se mais tarde, acho que é uma vergonha alguém entrar", escreve outra. "E andaram a dar beijinhos e abraços com selfies no camarim", recorda um espetador.

"Deviam todas ficar em isolamento, estiveram todas em contacto com ela" ou "Nunca vi um canal televisivo com tão pouca consciência", são outros dos muitos comentários que refletem a indignação do público.

