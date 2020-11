Na gala do último domingo do programa 'Big Brother - A Revolução', os ex-concorrentes do program ficaram a saber que teriam a oportunidade de voltar a jogo. Michel, Carina, Liliana, Sandra, Diana, Rúben e Jéssica Antunes estiveram a votações e foram apuradas quatro finalistas com possibilidade de entrar na casa mais vigiada do país no próximo domingo: Carina, Liliana, Sandra e Jéssica Antunes.

Porém, esta terça-feira surgiu a notícia de que Liliana Henriques ficava de fora desta corrida por estar infetada com a Covid-19.

"Nos testes realizados para despistagem da Covid-19, a Liliana testou positivo. Devido a este resultado, não poderá continuar em votação para voltar ao programa", confirma a TVI de forma oficial.

"A linha de telefone já se encontra bloqueada. Desejamos uma recuperação rápida", escreve ainda a estação televisiva no comunicado.

