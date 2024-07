Bárbara Parada reagiu com ironia ao desfecho de mais uma edição do 'Big Brother'. Inês Morais foi consagrada a vencedora do jogo na gala que aconteceu este domingo, 30 de junho, acontecimento que motivou um comentário por parte de Parada.

Desejando os parabéns a Inês, Bárbara aproveitou a ocasião para lançar uma farpa aos que a têm criticado desde que assumiu o romance com Francisco Monteiro.

"Ainda dizem que a minha relação não vai durar? Ganhou uma mulher, se fosse um homem já sabiam que me ia fazer ao bife ao vencedor. Tiveste sorte, Francisco", comentou Parada numa partilha do 'Big Brother' no Instagram.

Ora veja:



© Instagram - Bárbara Parada

Leia Também: Catarina Miranda em êxtase com vitória de Inês no 'BB'. Veja o vídeo