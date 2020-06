Teresa voltou a exaltar-se durante a manhã desta quinta-feira na casa do 'Big Brother'. Depois de ter discutido com Noélia e até com Jéssica e Pedro Alves, a líder da semana voltou a perder a paciência.

Zangada pelo facto de Iury ter feito uma panela de sopa que acabou por se estragar, Teresa alertava a concorrente quando foi interrompida pelo opinião de Pedro Alves... e mais uma vez, foi o jovem quem acabou por fazer a mãe de Tierry levantar a voz.

"Eu estava a falar com a Iury, não estava a falar com mais ninguém. Caramba", afirmou Teresa perante a interrupção do colega.

Reveja aqui o momento.

Leia Também: Liliana Aguiar a adorar experiência de comentadora: "Nem sempre é justo"