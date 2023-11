Mais uma gala do 'Big Brother', mais uma 'vítima'. Sílvia e Márcia disputaram o lugar na 'casa mais vigiada do país' e, no final, quem acabou por reunir a preferência dos espectadores foi... Márcia.

Sílvia, com apenas 16% dos votos, despediu-se do reality show e assim garantiu mais uma semana em jogo.

A emissão terminou com a escolha do novo grupo de nomeados. André Lopes, Francisco Vale, Hugo Andrade, Joana Sobral e Vina Ribeiro estão agora em risco de expulsão e as votações já estão abertas.

